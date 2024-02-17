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      Nike Culture of Basketball

      幼童法式毛圈套头连帽衫

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      穿上 Nike Culture of Basketball 幼童法式毛圈套头连帽衫，宣告你想成为未来冠军的计划。不仅仅是篮球场上的冠军，也是生活中的冠军。采用柔软法式毛圈混纺棉料，搭配落肩设计，塑就休闲体验；弹性下摆，帮助稳固衣身。可搭配 Nike Culture of Basketball 法式毛圈长裤穿着，打造协调造型。

      • 显示颜色： 大学红
      • 款式： HF2097-657

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