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      Nike Culture of Basketball

      幼童法式毛圈长裤

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      Nike Culture of Basketball 幼童法式毛圈长裤采用柔软法式毛圈棉混纺面料，尽显球员风范。弹性腰部，缔造舒适贴合感；锥形剪裁裤筒，塑就休闲造型；罗纹裤管口可随行而动，营造舒适感受，助孩子尽情畅玩；口袋设计，便于收纳小物件。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HF2093-010

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