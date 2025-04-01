Nike Culture of Basketball 耐克灵蛇迎新系列

大童夹克

¥489
¥699
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灵动应万变，新年有得盘。Nike Culture of Basketball 耐克灵蛇迎新系列大童短夹克采用光泽感缎面面料，塑就出众外观，彰显全明星风范。 盘绕抽象蛇纹绗缝结构结合背面上方标签，巧妙庆贺蛇年到来。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV8963-010

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