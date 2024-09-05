穿上 Nike Culture of Basketball Therma-FIT 大童宽松夹克，致敬传统篮球风范。 宽松版型巧搭梭织面料和全长按扣开襟，袖口、下摆和衣领采用条纹罗纹设计，重现昔日经典。无论是为挚爱球队助威，还是磨练运球技能，这款佳选夹克皆可助你尽显篮球风范。

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