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      Nike Culture of Football

      Dri-FIT 男子速干足球短裤

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      Culture of Football 系列旨在致敬我们热爱的足球运动历史与传统以及现今足球比赛迸发的蓬勃活力。 Nike Culture of Football Dri-FIT 男子速干足球短裤饰有数字花卉图案，旨在致敬社群与球迷之间的连结。 该短裤采用导湿速干面料结合经典版型，质感轻盈，助你在球场内外保持干爽，畅享心无旁骛的运动体验。

      • 显示颜色： 帆白/白色/黑
      • 款式： FN2423-133

      尺寸与尺码

      标准版型：经典休闲

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