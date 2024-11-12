Nike Culture of Football

Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣

¥429
¥499
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浅野芒果黄/黑/白色
帆白/黑/白色

Nike Culture of Football Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣以经典守门员球衣为设计蓝本，巧搭醒目印花，胸部中央饰有耐克勾标志。顺滑面料搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合宽松版型，帮助身体保持干爽。

  • 显示颜色： 浅野芒果黄/黑/白色
  • 款式： FZ0561-643

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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