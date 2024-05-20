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      Nike Culture of Football Standard Issue

      Dri-FIT 男子速干足球上衣

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      Culture of Football 系列专为像你这样的精英球员打造，你们热爱传统与历史，但也欣赏当今比赛迸发的新能量。 Nike Culture of Football Standard Issue Dri-FIT 男子速干足球上衣的设计灵感源自过往款复古训练上衣，旨在致敬足球这项全球体育运动。Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 领口拉链开襟设计和缝制前襟，塑就出众外观。

      • 显示颜色： 浅红木褐/浅红木褐/淡象牙白
      • 款式： FB6807-104

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