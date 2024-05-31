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      Nike Culture of Football

      Therma-FIT Repel 男子拒水加绒衬里保暖足球长裤

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      Culture of Football 系列专为热爱足球运动历史与传统，同时又欣赏现今足球比赛迸发的蓬勃活力的精英球员打造。穿上 Nike Culture of Football Therma-FIT Repel 男子拒水加绒衬里足球长裤，致意这项世界性的运动。标准版型结合轻盈耐穿的外层拒水梭织面料，助力在细雨蒙蒙中驰骋球场。结合柔软加绒里料，可在冷天营造出众包覆感受，打造从容应对不同野外条件的理想之选。

      • 显示颜色： 狼灰/山峰白/山峰白
      • 款式： FN2392-012

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