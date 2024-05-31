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      Nike Culture of Football

      Therma-FIT Repel 男子拒水加绒衬里连帽足球夹克

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      Culture of Football 系列旨在致敬我们热爱的足球运动历史与传统以及现今足球比赛迸发的蓬勃活力。穿上 Nike Culture of Football Therma-FIT Repel 男子拒水加绒衬里连帽足球夹克，致意这项世界性的运动。超宽松版型搭配轻盈耐穿拒水外层，可从容应对潮湿天气。柔软加绒里料，有助抵御寒冷侵袭，打造从容应对不同野外条件的理想之选。

      • 显示颜色： 狼灰/白金色/山峰白/山峰白
      • 款式： FN2390-012

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