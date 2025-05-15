Nike Cygnal
男子运动鞋
¥1,099¥1,29915% 折让
Nike Cygnal 男子运动鞋从人气徒步靴中汲取设计灵感，演绎都市风尚。 皮革材质，便于轻松搭配；圆形鞋带、金属鞋眼和鞋口厚实衬垫，彰显户外美学风范。
- 显示颜色： 深海蓝/健身红/黑/松绿
- 款式： FV4332-401
Nike Cygnal
¥1,099¥1,29915% 折让
Nike Cygnal 男子运动鞋从人气徒步靴中汲取设计灵感，演绎都市风尚。 皮革材质，便于轻松搭配；圆形鞋带、金属鞋眼和鞋口厚实衬垫，彰显户外美学风范。
其他细节
- 皮革鞋面，塑就经典外观，经久耐穿
- 鞋口和鞋舌添加厚实衬垫，缔造柔软舒适感受
- 结实外底，可轻松驾驭多种地形
产品细节
- 两副鞋带
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 深海蓝/健身红/黑/松绿
- 款式： FV4332-401
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。