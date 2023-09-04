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      Nike D.I.Y.OUTH

      幼童全长拉链开襟连帽衫

      ¥279
      ¥369
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      帆白
      中柔粉

      孩子们喜欢自己动手，Nike D.I.Y.OUTH 幼童全长拉链开襟连帽衫采用匠心设计，让孩子大显身手。 针织面料富有弹性，助力无拘畅玩；休闲剪裁，缔造舒适穿着感受；全长拉链开襟设计，方便轻松叠搭；落肩设计，营造休闲体验；风帽设计，提升包覆效果；袋鼠式口袋，帮助存储随身物品。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FV2856-133

      尺寸与尺码

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