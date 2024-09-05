Nike Daybreak

女子经典复古华夫运动鞋

¥419
¥699
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椰奶色/浅骨色/黑/海岸蓝
山峰白/淡象牙白/浅烟灰/白色

Nike Daybreak 女子经典复古华夫运动鞋致敬辉煌过往。鞋款采用经典橡胶华夫格外底，彰显纯正复古风范。

  • 显示颜色： 椰奶色/浅骨色/黑/海岸蓝
  • 款式： CK2351-112

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