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      Nike DBreak

      女子经典复古华夫运动鞋

      ¥599
      ¥699
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      山峰白/淡象牙白/浅烟灰/白色
      黑/灰黑/橡皮中褐/山峰白

      Nike DBreak 女子经典复古华夫运动鞋致敬辉煌过往。鞋款采用经典橡胶华夫格外底，彰显纯正复古风范。

      • 显示颜色： 山峰白/淡象牙白/浅烟灰/白色
      • 款式： CK2351-101

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