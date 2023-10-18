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      Nike DBreak SE

      女子复古华夫运动鞋

      ¥799

      Nike DBreak SE 女子复古华夫运动鞋融入复古跑步风范，兼具时尚度与舒适感。该运动鞋将 1979 年 Nike Daybreak 经典简约风格与优质材料巧妙结合，塑就出众外观和质感。该迭代版本沿袭元年款经典华夫格外底和楔形中底，附赠备用鞋带，供你打造专属造型。

      • 显示颜色： 帆白/椰奶色/雾灰/瓷釉绿
      • 款式： DX5764-131

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