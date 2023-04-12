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      Nike DBreak SP

      男子运动鞋

      ¥899

      薄雾熏衣草紫/雾迷紫丁香/黑
      黑/暗灰/金属银

      Nike Dbreak SP 男子运动鞋标志着 1979 元年款的回归。鞋面采用皮革和织物材质，鞋舌饰有传统图案，塑就1970年代跑步鞋的外观和脚感。

      • 显示颜色： 薄雾熏衣草紫/雾迷紫丁香/黑
      • 款式： BV7725-500

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