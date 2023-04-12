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      Nike DBreak-Type

      女子运动鞋

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      Nike DBreak-Type 女子运动鞋拥抱自由精神，向鲍尔曼早期原型鞋款致敬。融合多种甜美风格的材料，从蕾丝设计到质感柔软的材料，无不突显元年款细节。缎面材质鞋带和别致 Swoosh 标志，为外观添色。在致敬过去的同时，紧跟当下，彰显大胆个性风范。

      • 显示颜色： 浅深红/淡象牙白/油绿/宝石蓝
      • 款式： DD8506-851

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