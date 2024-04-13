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      Nike DBreak VNTG

      女子运动鞋

      ¥499
      ¥749
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      Nike DBreak 诞生于 1979 年，如今 Nike DBreak VNTG 女子运动鞋以焕新面貌致敬辉煌过往。鞋款沿袭元年款橡胶华夫格外底，彰显纯正复古风范。

      • 显示颜色： 棉布白/椰奶色/黑/大学金
      • 款式： FJ1803-100

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