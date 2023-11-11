跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike DBreak VNTG

      女子运动鞋

      ¥579
      ¥749
      22% 折让

      游戏宝蓝/队橙/椰奶色/帆白
      体育场绿/白色/黑/山峰白

      该版本 Nike DBreak VNTG 女子运动鞋紧随 1979 元年款的传奇脚步，让复古运动风范重回街头。 华夫格外底和华丽翻毛皮，彰显复古格调；足底搭配柔软泡绵，舒适非凡。

      • 显示颜色： 游戏宝蓝/队橙/椰奶色/帆白
      • 款式： DX0751-400

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。