Nike Destroyer 男子夹克巧妙糅合经典版型与优质面料。全粒面皮革衣袖搭配柔软羊毛混纺衣身，缔造出众造型和非凡着感。 轻盈保暖填充物，帮助保持温暖；休闲版型，塑就舒适叠搭体验。 搭配复古运动鞋和针织帽或运动帽，打造经典造型。

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