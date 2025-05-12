 

Devin Booker

Nike Dri-FIT 德文布克男子速干篮球短裤

¥629¥69910% 折让
浅土褐
中橄榄绿

Devin Booker Nike Dri-FIT 德文布克男子速干篮球短裤采用开孔式网眼布面料搭配针织里料，塑就出众质感。 金属耐克勾标志的设计灵感源自德文·布克对经典汽车的热爱。


  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： HJ3902-104

Devin Booker

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Devin Booker Nike Dri-FIT 德文布克男子速干篮球短裤采用开孔式网眼布面料搭配针织里料，塑就出众质感。 金属耐克勾标志的设计灵感源自德文·布克对经典汽车的热爱。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配扁平抽绳，塑就稳固贴合感

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： HJ3902-104

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