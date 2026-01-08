Nike Diamond Standout By You

¥1,049

穿上 Nike Diamond Standout MTL 棒球鞋，开启第五档，全力释放。这款最快的钉鞋搭载灵敏响应的前足 Air Zoom 缓震配置，采用简约设计，助你在场上施展各种攻势。它轻盈而大胆，旨在帮助解锁新的速度水平。

全力以赴

前足大号 Air Zoom 缓震配置，提供出色的回弹缓震性能，助力快速起步。

酣畅运动，率性自如

全新的分体式鞋板为快速移动提供了灵活性和轻盈速度。外部较小的中足板为最快的多向运动提供稳定性。

舒适迈步

中底采用 Cushlon 打造，带来全场比赛的舒适体验。我们还降低了中底高度，带来更紧密的贴合感，助你更快迈出第一步。