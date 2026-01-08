 
Nike Diamond Standout MTL 棒球鞋 - 多色/多色

Nike Diamond Standout MTL

棒球鞋

¥1,099

穿上 Nike Diamond Standout MTL 棒球鞋，开启第五档，全力释放。这款最快的钉鞋搭载灵敏响应的前足 Air Zoom 缓震配置，采用简约设计，助你在场上施展各种攻势。它轻盈而大胆，旨在帮助解锁新的速度水平。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IQ9952-900

全力以赴

前足大号 Air Zoom 缓震配置，提供出色的回弹缓震性能，助力快速起步。

酣畅运动，率性自如

全新的分体式鞋板为快速移动提供了灵活性和轻盈速度。外部较小的中足板为最快的多向运动提供稳定性。

舒适迈步

中底采用 Cushlon 打造，带来全场比赛的舒适体验。我们还降低了中底高度，带来更紧密的贴合感，助你更快迈出第一步。

其他细节

  • 我们的 Drag-On 技术经过球员认可，在拖趾动作中提供轻盈的支撑
  • 轻盈网眼鞋面
  • 低帮鞋口

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。