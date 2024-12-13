Nike DNA 婴童标志夹克采用梭织聚酯纤维面料结合整版绗缝缝线设计，尽显个性风采，添加柔软合成材质填充物，营造温暖穿着体验。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；侧边拉链口袋和左袖按扣式翻盖贴袋，方便安全收纳小物件。大身内置贴袋配有魔术贴粘扣，可供小宝贝妥善存放想藏起来的小物品。衣袖搭配内置罗纹针织袖口，结合弹性下摆，营造温暖舒适感受，有效抵御寒冷。

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