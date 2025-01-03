Nike DNA 幼童标志羽绒夹克采用梭织聚酯纤维面料，结合绗缝设计和柔软鸭绒填充物，为孩子缔造温暖舒适的穿着体验，彰显个性风采。全长拉链开襟结合休闲剪裁，便于轻松叠搭；衣袖融入内置罗纹袖口，有助稳固衣袖，营造温暖感受。多口袋设计，可安全存放现金、钥匙或手机等小物件。充绒量：105 克（6/M码）

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