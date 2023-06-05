跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike DNA

      男子梭织篮球夹克

      ¥649
      ¥799
      18% 折让

      Nike DNA 男子梭织篮球夹克从 1996 年硬木球场的热身运动服汲取设计灵感，为背面融入复古图案，塑就复古篮球风范和非凡舒适体验。 如同那个时代的服装一样顺滑且富有弹性，助你在球场内外发挥出色运动表现。

      • 显示颜色： 浅清透蓝/游戏宝蓝/黑/黑
      • 款式： DV9443-435

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。