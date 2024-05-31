跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike DNA

      男子短袖篮球上衣

      ¥699
      ¥999
      30% 折让

      Nike DNA 男子短袖篮球上衣采用针织提花花卉图案，以此致敬户外篮球文化以及篮球运动的发展历程。从过往篮球衬衫汲取设计灵感，采用优质面料和宽松版型设计，令你在球场暴扣时英姿飒爽，外出炸街时尽展你对篮球运动的热爱。

      • 显示颜色： 浅红木褐/浅红木褐
      • 款式： FN2683-104

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。