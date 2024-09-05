Nike DNA 耐高篮球系列

幼童短裤

¥169
¥239
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Nike DNA 幼童短裤饰有佩斯利图案耐克勾，令孩子彰显个性风采，舒适畅玩。采用聚酯纤维针织面料，助孩子畅享舒适。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；口袋设计，便于存放小物件。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HM9266-010

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