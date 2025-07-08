Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列
Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤（无衬裤）
22% 折让
Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤（无衬裤）采用宽松版型，助你在比赛中释放强劲能量。 搭载 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽和专注。
- 显示颜色： 闪电蓝
- 款式： IB9965-437
其他细节
- 专为篮球运动而设计
- 无衬裤
- 轻盈针织面料，导湿速干
- 侧边口袋搭配右侧实用拉链口袋，空间宽敞，可收纳大部分手机
- 弹性腰部搭配内置抽绳
产品细节
- 条纹裤脚镶边
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
