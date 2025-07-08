 
Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤（无衬裤） - 闪电蓝

Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤（无衬裤）采用宽松版型，助你在比赛中释放强劲能量。 搭载 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽和专注。


  • 显示颜色： 闪电蓝
  • 款式： IB9965-437

Nike DNA "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤（无衬裤）采用宽松版型，助你在比赛中释放强劲能量。 搭载 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽和专注。

其他细节

  • 专为篮球运动而设计
  • 无衬裤
  • 轻盈针织面料，导湿速干
  • 侧边口袋搭配右侧实用拉链口袋，空间宽敞，可收纳大部分手机
  • 弹性腰部搭配内置抽绳

产品细节

  • 条纹裤脚镶边
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

