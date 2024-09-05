Nike DNA Crossover

超新星运动会同款 男子拒水篮球夹克

¥449
¥699
35% 折让

白色/黑/安全橙
黑/白色/白色

穿上 Nike DNA Crossover 男子拒水篮球夹克，奔赴健身房磨练技能。该夹克以备受青睐的复古热身服为模版，塑就叠搭佳选，采用轻盈拒水面料，助你在球场上畅享舒爽。宽松版型结合传统全长拉链开襟设计，助你从容迎战，稳操胜券。

  • 显示颜色： 白色/黑/安全橙
  • 款式： FN2867-100

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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