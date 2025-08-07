Nike DNA Crossover
男子拒水篮球夹克
14% 折让
穿上 Nike DNA Crossover 男子拒水篮球夹克，奔赴健身房磨练技能。该夹克以备受青睐的复古热身服为模版，塑就叠搭佳选，采用轻盈拒水面料，助你在球场上保持干爽。宽松版型结合传统全长拉链开襟设计，助你从容迎战，稳操胜券。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FN2867-010
Nike DNA Crossover
14% 折让
穿上 Nike DNA Crossover 男子拒水篮球夹克，奔赴健身房磨练技能。该夹克以备受青睐的复古热身服为模版，塑就叠搭佳选，采用轻盈拒水面料，助你在球场上保持干爽。宽松版型结合传统全长拉链开襟设计，助你从容迎战，稳操胜券。
轻盈叠搭
梭织面料，轻盈耐穿。拒水处理，助你轻松驾驭室外潮湿环境，在比赛时保持干爽。
其他细节
- 拉链口袋，可供在出行时妥善收纳钥匙、卡片或手机等随身物品
- 全长拉链开襟设计，方便穿脱
产品细节
- 弹性袖口和下摆
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FN2867-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。