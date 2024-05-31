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      Nike DNA Crossover

      Dri-FIT 男子速干短袖篮球上衣

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      黑/白色
      白色/黑

      穿上 Nike DNA Crossover Dri-FIT 男子速干短袖篮球上衣，奔赴球场磨练技能。该上衣从复古投篮衬衫汲取灵感，采用宽松版型和经典纽扣设计。导湿速干的透气面料，助你保持干爽舒适，随时应战。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FN2876-010

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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