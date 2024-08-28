穿上 Nike DNA Crossover Dri-FIT 男子速干短袖篮球上衣，奔赴球场磨练技能。该上衣从复古投篮衬衫汲取灵感，采用宽松版型和经典纽扣设计。导湿速干的透气面料，助你保持干爽舒适，随时应战。

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