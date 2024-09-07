可以穿着篮球短裤打棒球？美式橄榄球？没错，Nike DNA Culture of Basketball Dri-FIT 大童速干短裤是不同运动的穿搭佳选。采用柔软轻盈面料结合 Dri-FIT 技术，助你在驰骋篮球场、足球场和棒球场之际保持干爽舒适，一举得分。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。