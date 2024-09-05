Nike DNA

Dri-FIT 男子透气速干篮球球衣

¥279
¥349
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黑/白色
白色/黑

随时准备好制霸球场，因为穿上 Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球球衣，因为篮球精神永不停息。休闲版型设计结合透气网眼布，经久耐穿，助你畅享清爽体验，提升比赛表现。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FQ3708-010

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