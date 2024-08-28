Nike DNA

Dri-FIT 男子透气速干舒爽篮球短裤

¥209
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黑/白色/白色
幻影灰白/冰川蓝/灰石板蓝

当计时器滴答作响，球员准备创造奇迹时，需要实力装备来加持，助其在关键时刻大展身手，尽显冠军风采。Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用优质面料和高性能设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。轻盈耐穿面料可导湿速干，令你保持干爽，专注应战。右侧拉链口袋，便于在球场内外妥善收纳随身物品。冠军头衔，等你来摘！

  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FN2605-010

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