Nike DNA

Dri-FIT 男子速干篮球短裤

¥699
¥999
30% 折让

帆白/帆白
黑/黑

Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤助你蓄势待发，耀动全场，轻松驾驭不同场合。 采用优质针织结构，巧搭匠心图案，彰显你对篮球运动的热爱之情。 拉链口袋，便于在球场内外妥善收纳随身物品。

  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： FN2857-133

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。