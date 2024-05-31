跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike DNA

      Dri-FIT 男子速干舒爽梭织篮球短裤

      ¥279
      ¥349
      20% 折让

      深藏青/黑/白色
      黑/白色/白色

      当计时器滴答作响，球员准备创造奇迹时，需要实力装备来加持，助其在关键时刻大展身手，尽显冠军风采。Nike DNA Dri-FIT 男子速干梭织篮球短裤采用优质面料和高性能设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。顺滑耐穿面料可导湿速干，令你保持干爽，专注应战。右侧拉链口袋，便于在球场内外妥善收纳随身物品。冠军头衔，等你来摘！

      • 显示颜色： 深藏青/黑/白色
      • 款式： FN2660-410

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。