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      Nike Downshifter 11

      女子公路跑步鞋

      ¥529

      Nike Downshifter 11 女子公路跑步鞋提供轻盈灵活支撑，助力一路畅跑。鞋款沿袭前代的柔软缓震配置，为中足部位提供出众支撑，缔造舒适回弹感受。

      • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
      • 款式： CW3413-006

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