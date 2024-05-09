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      Nike Downshifter 11 (TDV)

      婴童运动童鞋

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      3、2、1，出发！Nike Downshifter 11 (TDV) 婴童运动童鞋带来轻盈舒适的步履感受，助小宝贝尽情畅玩。关键部位经久耐穿，透气缓震，为稚嫩双足缔造出众穿着感受。搭配固定带，可供轻松调整贴合度。忘却时间，尽享玩乐时光。

      • 显示颜色： 泡沫粉/黑/白色/金属银
      • 款式： CZ3967-605

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