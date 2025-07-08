Nike Downshifter 13
夏日轻醒系列女子公路跑步鞋
23% 折让
内置贴合板带，缔造稳固迈步体验。无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 女子公路跑步鞋都能伴你轻松驾驭。 透气网眼布搭配内置贴合板带，为你造就又一个得力装备，助你朝着目标迈进。
- 显示颜色： 珍珠粉/帆白/泡沫粉/足球灰
- 款式： IH0641-601
Nike Downshifter 13
透气鞋面
网眼布材料，柔软舒适，塑就出众透气性。
中足支撑
内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固支撑脚感。
柔软中底
柔软泡绵中底，带来缓震迈步体验。
可靠抓地表现
橡胶外底，铸就可靠抓地力。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
