Nike Downshifter 13

女子公路跑步鞋

¥449
¥549
18% 折让

幻影灰白/浅骨色/橡皮浅褐/橄榄绿
冰番石榴色/帆白/军械深海蓝/军械深海蓝

无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 女子公路跑步鞋都能伴你轻松驾驭。透气鞋面结合缓震耐穿性能，为你造就又一个得力装备，或是助你朝着目标迈进。

  • 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/橡皮浅褐/橄榄绿
  • 款式： FD6476-010

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