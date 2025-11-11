 
Nike Downshifter 13 女子公路跑步鞋 - 黑/暗烟灰/白色

Nike Downshifter 13

女子公路跑步鞋

12% 折让

无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Downshifter 13 都能伴你轻松驾驭。透气网眼布搭配内置贴合板带，为你造就又一个得力装备，助你朝着目标迈进。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
  • 款式： FD6476-001

Nike Downshifter 13 女子公路跑步鞋采用内置贴合板带，铸就稳固迈步体验。

透气鞋面

网眼布材料，柔软舒适，塑就出众透气性。

中足支撑

内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固支撑脚感。

柔软中底

柔软泡绵中底，带来缓震迈步体验。

可靠抓地力

橡胶外底，铸就可靠抓地力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 242 克（女码 39 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
