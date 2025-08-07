 
Nike Dragonfly 2 男子田径长跑钉鞋 - 星尘红/红棕色/大学红/淡象牙白

Nike Dragonfly 2

男子田径长跑钉鞋

10% 折让

匠心鞋钉搭配 ZoomX 泡绵，助力在直道上发挥疾速表现。穿上 Nike Dragonfly 2 男子长跑田径钉鞋，助力飞速冲过终点线，以迅疾之势跃升新高。 匠心鞋钉、ZoomX 泡绵结合轻盈外底，助你引爆疾速。 该鞋款的设计灵感源自纽约 The Armory 田径中心，这里欢迎不同实力的田径运动员前来参赛。


  • 显示颜色： 星尘红/红棕色/大学红/淡象牙白
  • 款式： HQ2060-600

设计揭秘

鞋面采用 The Armory 原始椭圆形跑道表面的颜色设计。 绿色装饰，致敬原田径场内场。 鞋垫和外底融入红色，借鉴自 The Armory 的标志。 后跟交叉形印花与该场地的经典天花板相呼应。

出众稳定，锐不可当

中足和前足采用匠心设计，为跑者缔造直道和弯道飞奔时的稳定性。

轻盈迅疾

中底材料轻盈，回弹出众，缔造非凡耐穿性。 弧形设计，营造出色脚感。

透气舒适

精制网眼设计，打造出色透气性和舒适度。 贴合版型，塑就非凡舒适脚感，助力一路畅跑。

能量回馈，助力迈步

ZoomX 泡绵，带来出色的能量回馈。

产品细节

  • 单鞋重量：约 130 克（男码 42 码）
  • 显示颜色： 星尘红/红棕色/大学红/淡象牙白
  • 款式： HQ2060-600

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。