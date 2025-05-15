Nike Dragonfly 2
男子长跑田径钉鞋
¥839¥99916% 折让
穿上 Nike Dragonfly 2 男子长跑田径钉鞋，助力飞速冲过终点线，以迅疾之势跃升新高。 鞋款采用舒适贴合设计，缔造出众脚感，助你在比赛和关键训练中一往无前。 匠心鞋钉、ZoomX 泡绵结合轻盈外底，助你引爆疾速。
- 显示颜色： 牛仔蓝绿/赛车蓝/粉紫/帆白
- 款式： HQ1855-400
Nike Dragonfly 2
¥839¥99916% 折让
穿上 Nike Dragonfly 2 男子长跑田径钉鞋，助力飞速冲过终点线，以迅疾之势跃升新高。 鞋款采用舒适贴合设计，缔造出众脚感，助你在比赛和关键训练中一往无前。 匠心鞋钉、ZoomX 泡绵结合轻盈外底，助你引爆疾速。
缓震回弹，出众脚感
Nike ZoomX 泡绵，轻盈出众且富有弹力，为步伐提供充沛能量回馈。
直道飞奔，稳定可靠
中足和前足采用匠心设计，为跑者缔造直道和弯道飞奔时的稳定性。 采用四颗鞋钉的设计。 匠心鞋头和后跟结构，提供出众稳定性。
轻盈迅疾
中底材料轻盈，回弹出众，缔造出色耐穿性。 弧形设计，营造出色脚感。
透气舒适
精制网眼设计，缔造出色透气性和舒适度。 贴合版型，塑就非凡舒适脚感，助力一路畅跑。
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 牛仔蓝绿/赛车蓝/粉紫/帆白
- 款式： HQ1855-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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