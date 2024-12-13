穿上 Nike Dragonfly 2 Blueprint 「蓝图」 配色男子长跑田径钉鞋，飞速冲过终点线，以迅疾之势跃升新高。该鞋款采用 ZoomX 泡绵中底，可匹配出众表现。舒适贴合设计，缔造出众脚感，助你在比赛和关键训练中一往无前。匠心鞋钉结合轻盈外底，助你引爆疾速。

视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

更多信息 视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。