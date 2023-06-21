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      Nike Dri-FIT

      可调节速干训练遮阳帽

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      白色/黑
      黑/白色

      Nike Dri-FIT 可调节训练遮阳帽搭载导湿速干技术，结合匠心排布的激光打孔设计，有助提升透气性。 魔术贴粘扣设计，营造可调式贴合感。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： AV6960-100

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