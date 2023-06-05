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      Nike Dri-FIT

      大童篮球短裤

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      成为全明星意味着什么？ 对于我们来说，就是无论学习，还是畅享你喜爱的篮球等运动，皆可展现出众闪耀风范。 Nike Dri-FIT 大童篮球短裤的设计灵感源自经典偶像，旨在致敬非凡成就。 醒目图案设计，助你在球场内外彰显明星风范。

      • 显示颜色： 深宝蓝/白色/大学金/春绿
      • 款式： DX5520-455

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