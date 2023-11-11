跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dri-FIT

      大童速干短裤

      ¥199
      ¥269
      26% 折让

      无论比分或比赛情况如何，短裤总是艳阳高照时的佳选单品。 Nike Dri-FIT 大童速干短裤采用匠心面料，搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在比赛时保持清凉干爽。 整版印花灵感源自网球场和篮球场上的线条和阴影，令这款运动单品焕发新活力。

      • 显示颜色： 游戏宝蓝/明亮硫黄色/黑
      • 款式： FD3933-480

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。