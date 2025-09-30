Nike
Dri-FIT 大童速干训练夹克防晒衣
22% 折让
Nike Dri-FIT 大童速干训练夹克防晒衣，成就全新挚爱之选。轻盈梭织面料结合导湿速干技术，为关键部位提供出众包覆效果。
- 显示颜色： 白色
- 款式： II0478-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 耐穿梭织面料，轻盈顺滑
- 加长弧形后摆，提升包覆效果
产品细节
- UPF 40+
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 局部弹性袖口
- 正面插手口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
