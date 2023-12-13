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      Nike Dri-FIT

      大童速干足球夹克

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      穿上 Nike Dri-FIT 大童速干足球夹克，轻松彰显你对足球和时尚的热爱。设计灵感源自球场装备饰有的醒目图案，展露复古足球风范。采用顺滑针织面料，无论是在驰骋球场还是奋力进球，皆可助你保持干爽。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： FD3126-010

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